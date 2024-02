Epilessia, Giornata Internazionale per la sensibilizzazione: panchine viola e proiezioni al cinema contro pregiudizi e discriminazione

di Redazione web

Il 12 febbbraio si celebra la Giornata Internazionale dell'Epilessia, una patologia neurologica di cui tutt'oggi si cerca di scardinare i tabù che gravano sulla percezione di chi ne soffre. In occasione della ricorrenza, istituita nel 2015, la Lega Italiana Contro l'Epilessia - Lice e la Fondazione Lice, hanno presentato oggi a Roma due iniziative per diffondere una corretta conoscenza della patologia: "Epilessia al cinema: racconti di storie reali. Incontri con le scuole" e "Metti in panchina l'Epilessia".

Le campagne di sensibilizzazione

La prima campagna, prevista in dieci città in collaborazione con Anec, Associazione Nazionale Esercenti Cinema, è dedicata agli studenti di istituti secondari che parteciperanno alle Matinée al Cinema e intende sensibilizzare e informare i più giovani attraverso un percorso di educazione, grazie alla diffusione del cortometraggio "Fuori dall'acqua" prodotto lo scorso anno, in collaborazione con Giffoni Film Festival e alla proiezione del docufilm Lice "Dissonanze".

La seconda, "Metti in panchina l'Epilessia", vedrà l'installazione di panchine viola, il colore della lotta all'epilessia, nelle principali città d'Italia (giardini rionali, parchi, viali e all'interno degli ospedali), con la collaborazione della Fondazione Big Bench Community Project del designer statunitense Christopher Edward Bangle. «Siamo orgogliosi di annunciare la Campagna 2024 - spiega Laura Tassi, presidente Lice e neurologo presso il Centro di Chirurgia dell'Epilessia e del Parkinson Claudio Munari del Niguarda, Milano - Quest'anno vogliamo ribadire il nostro impegno contro lo stigma sociale nei confronti delle persone con epilessia rivolgendoci ancora una volta ai giovani, invitandoli a non arrendersi alla propria condizione per affrontare la vita con coraggio, ad ogni età».

