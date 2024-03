Kate e William mettono fine alle teorie del complotto: «Arrabbiati per la reputazione distrutta, pronta una dichiarazione»

«È ora di mettere fine a tutte queste teorie del complotto», questi i pensieri che starebbero ronzando nelle teste di William e Kate, dopo che la curiosità di gran parte dei sudditi inglesi (e non solo) per la salute della principessa del Galles è sfociata in un grave fatto: tre dipendenti della London Clinic, l'ospedale dove Kate Middleton si è sottoposta a un intervento di chirurgia addominale il 18 gennaio scorso, sono stati indagati per aver tentato di accedere alle cartelle cliniche della principessa.

Presto le speculazione sulla coppia reale potrebbero arricchirsi di ulteriori novità. Secondo quanto scritto dall'esperta di royal Rebecca English sul Daily Mail, i futuri re e regina avrebbero perso la pazienza di fronte agli ultimi avvenimenti e sarebbero pronti a fare una dichiarazione pubblica per smarcarsi da tutte le false teorie che si sono susseguite negli ultimi giorni.