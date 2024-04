Francesco Benigno arriva a L'Isola dei Famosi 2024, chi è l'attore? Età, i dodici fratelli, i 3 figli, la moglie, la carriera e Instagram

Con un post su Facebook la scorsa settimana Francesco Benigno aveva annunciato che stasera, giovedì 11 aprile, sarebbe entrato come concorrente a L'Isola dei Famosi 2024.

Isola dei Famosi: nominati, sondaggi e anticipazioni. Oggi la nuova puntata, ma non sarà in diretta: ecco perché

La produzione non ha confermato mai l'indiscrezione, ma è molto probabile che ciò avvenga soprattutto dopo l'abbandono di Tonia Romano al reality, lo scopriremo probabilmente stasera in tv durante la puntata che andrà in onda alle 21.40 su Canale 5. Nel frattempo scopriamo qualcosa in più sull'attore.

Francesco Benigno chi è

Francesco Benigno è nato a Palermo il 4 ottobre 1967 (ha 56 anni) è un attore, regista e cantante italiano. Dodicesimo di tredici figli, Benigno abbandona presto la scuola per lavorare insieme al padre al mercato ortofrutticolo di Palermo. Il debutto nel mondo del cinema avviene per caso; Benigno, accompagnando l'amico Stefano Consiglio ad un provino per il film Mery per sempre (1989), viene notato dal regista Marco Risi. Inizialmente il regista gli assegnò la parte di Pietro, che andò invece a Claudio Amendola.

Pagelle ascolti tv, top e flop di ieri: Francini poco Chiara, Pupa e Secchione che disastro, Vanina vincente

A Benigno fu assegnato il ruolo di Natale, che ricoprì anche nel seguito del film, Ragazzi fuori (1990). Ottiene un grande successo e si trasferisce a Roma per fare carriera. Lo troviamo in diversi film, come Vacanze di Natale ’91, Ultimo respiro (1992), Anni 90 (1992), Anni 90 – Parte II (1993) e Palermo Milano – Solo andata (1995) con Raoul Bova e Giancarlo Giannini.

La tv, il teatro e la musica

Benigno lo troviamo anche a teatro e diverse fiction (Un posto al sole, La squadra) e film TV (La Piovra 7, i vari Ultimo, Ultimo – La sfida, Ultimo – L’infiltrato, Donne di mafia e Il morso del serpente). Non mancano per lui anche le esperienze nei programmi tv. È il 2005 l’anno in cui Francesco Benigno prende parte alla seconda edizione del reality show La fattoria, condotto da Barbara d’Urso su Canale 5. All’attività di attore affianca anche quella di cantante, incidendo alcuni LP: la sua canzone si intitola “Dimenticare” e ha all’attivo 6 album. Nel 2007 partecipa insieme ad altri attori di Mery per sempre al videoclip della canzone Pensa di Fabrizio Moro, diretto da Marco Risi. L’attore ha duettato con Marco Masini sul palco dell’Ariston a Sanremo 2009, recitando il brano “L’Italia”.

Come regista, Benigno vince nel 2008 il Grifone d’argento al Giffoni Film Festival nella sezione Trouble gaze per il miglior cortometraggio, che racconta due anni della sua infanzia, dalla morte della madre alla fuga da casa.

Vita privata

Francesco Benigno si sposa con Valentina Magazzù il 24 giugno del 2021 a Palermo, dopo sette anni di fidanzamento. L’attore ha due figli, Giuseppe e Manuel, nati da due precedenti relazioni. Giuseppe lo ha reso nonno di due splendidi nipoti: Elodie e Francesco Jr. Nel 2023 Benigno ha un altro figlio con la moglie. Giovanni Roderico Tiago è nato il 23 agosto 2023.

La moglie

Francesco e Valentina si sono conosciuti – come ha raccontato l’attore ospite della trasmissione Vieni da me – durante i casting di produzioni a cui ha lavorato Benigno. “Quando l’ho guardata negli occhi mi ha trasmesso quello che non avevo mai trovato nella mia vita. Non c’era il ruolo per lei nel film, ma le dissi che avrei scritto qualcosa per farla entrare nel film” – ha raccontato l’attore a Caterina Balivo. La coppia ha lavorato insieme nel 2015: Francesco ha ideato e condotto insieme a Valentina lo show “Né arte né parte”, trasmesso da Tele One.

Lei è nata nel 1981 ed è una talentuosa attrice. A “Oggi è un altro giorno“, Benigno prima del matrimonio racconta il suo amore per Valentina: «Con le mamme dei miei figli non mi sono mai sposato, ma adesso credo che sia arrivato il momento . Valentina mi ha fatto sentire il vero senso della vita. Io sono un romanticone. Quando mi sono separato e provavo a corteggiare qualche donna, mi prendevano per scemo. Sono stato sei mesi dietro Valentina a cercare di strapparle un bacetto. Dopo una grande amicizia è nato l’amore».

Instagram

Su Instagram Francesco Benigno è @francescobenigno_ufficiale. Attraverso foto e video, condivide ciò che fa nella sua vita privata e professionale, con tante dolci e bellissime dediche per i suoi affetti più cari.

La scorsa settimana con un post su Facebook l'attore ha acceso i riflettori su di sè, facendo trapelare la notizia che potrebbe essere tra i concorrenti de L'Isola 2024. «Gli autori e la rete mi hanno stupito, mi hanno detto tu sei un personaggio e attore importante e amato e non vogliamo farti entrare all’isola insieme agli altri ,ma ti faremo entrare alla seconda puntata già confermata di giovedì 11 aprile da solo super coccolato! Grazie agli autori, Mediaset e Banijay per il trattamento e ci vediamo giovedì 11 su canale 5. L’8 aprile alla prima puntata non ci sarò e quindi cari fan se avete di meglio da fare fate pure basta che l11 sarete tutti collegati per fare schizzare in alto gli ascolti oggi sono i numeri che fanno importante un artista». Ora l'immagine copertina della pagina di Facebook dell'attore è cambiata e a fianco alla foto dell'attore è apparso il logo del programma di Mediaset, quindi diciamo che il suo ingresso è praticamento certo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Aprile 2024, 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA