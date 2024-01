Cesare Cremonini, la ex Martina Maggiore posta vecchie foto insieme: «Anni pieni d'amore». Come la prenderà Giorgia Cardinaletti? La relazione tra i due, iniziata nel 2018, non pareva finita nel migliore dei modi







di Redazione web Sono trascorsi più di 365 giorni da quando Cesare Cremoni e Martina Maggiore si sono lasciati. Ora il cantante sta vivendo la sua nuova storia d'amore con la giornalista Giorgia Cardinaletti. Cionostante Martina, pubblicando nelle storie Instagram una carrellata di foto che la ritraggono in varie situazioni da sola o con gli amici, ha pubblicato anche diversi scatti assieme all'ex fidanzato. «È stato un film. Gli anni più importanti e incisivi della mia vita. Anni pieni di amore, di felicità, di dolore e infine di rinascita. Grazie a tutte le persone che ne hanno fatto parte». La ricomparsa La ricomparsa di Cesare nel profilo social di Martina ha stupito i fan del cantante e non solo. Quale sia stata la causa reale della rottura è ancor oggi un mistero, ma tanti osservatori ipotizzano che la relazione sia naufragata per un tradimento di lui. Da sottolineare che l'amore tra Martina e l'artista fu un amore vero: il cantante scrisse anche una canzone per lei dal titolo «Giovane stupida»,un brano il cui testo giocava molto sulla differenza d’età tra lui e Martina. Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Gennaio 2024, 16:11

