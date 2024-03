Belen Rodriguez, il video della figlia Luna Marì attira le critiche: cosa è successo

di Alessia Di Fiore

Pioggia di critiche sotto l'ultimo post di Belen Rodriguez, che poche ore fa ha pubblicato un video che vede come protagonista la figlia Luna Marì. Nonostante il video non mostrasse altro che un tenero momento madre-figlia, gli haters hanno comunque cercato di colpire la showgirl accusandola di monetizzare sui propri figli.

«Che tristezza ancora sperare di avere like grazie ai figli», scrive qualcuno sotto il post pubblicato da Belen su Instagram, mentre qualcun'altro pensa di attaccare la piccola sul piano estetico.

Fortunatamente non si fanno attendere i numerosi commenti in difesa di Belen e della dolce Luna Marì che si complimentano con la showgirl per la delicatezza e la bellezza della bambina.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 20:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA