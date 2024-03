Belen e Corona, lite furiosa nel ristorante a Milano: «Mi fai saltare i contratti». Lei era a pranzo con la mamma

di Dajana Mrruku

L'amore tra Belen e Fabrizio Corona è giunto al termine parecchi anni fa, dopo numerosi scandali dei quali l'ex re dei paparazzi si è preso le responsabilità. Eppure, i due sono riusciti a rimanere ottimi amici e Fabrizio l'ha sempre difesa quando la showgirl finiva al centro di qualche gossip o polemica in seguito alle varie rotture con i suoi ex. Tuttavia, Corona può essere abbastanza invadente e lo ha dimostrato negli ultimi giorni quando, secondo Dagospia, si sarebbe recato a sorpresa nel ristorante dove stava pranzando Belen con la mamma.

La lite furiosa nel ristorante

Secondo quanto riporta Dagospia, Fabrizio Corona si sarebbe presentato a sorpresa nel ristorante milanese dove Belen stava pranzando con la mamma Veronica Cozzani e, la showgirl non avrebbe accettato di buon grado questa improvvisata perché all'esterno dell'hotel di lusso ci sarebbero stati molti paparazzi che li avrebbero ripresi insieme. Tra i due sarebbe scoppiata una lite furiosa, dove Belu sarebbe esplosa urlandogli: «Mi fai saltare i contratti!»

Ma a quali contratti sta facendo riferimento? Per adesso, secondo le fonti ufficiali, non ci sarebbe nessun ingaggio, ma fonti attendibili stanno parlando di una possibile partecipazione alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. Unico nodo sarebbe il cachet, ma sicuramente Milly Carlucci saprà trovare una quadra per la nuova edizione.

