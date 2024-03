Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, i primi dettagli sul matrimonio: «Party in un borgo in Toscana, durerà tre giorni» La coppia ha scelto la Toscana come location del lieto evento







di Alessia Di Fiore È trascorso più di un anno da quando Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato il loro fidanzamento ufficiale. La coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2017 durante un'edizione del Grande Fratello Vip che li ha visti come protagonisti. Fidanzati ufficialmente nel 2022, i due non hanno avuto fretta di iniziare i preparativi: infatti, solo poco tempo fa hanno rivelato a Verissimo che il grande giorno si terrà il 30 giugno di quest'anno, ma c'è di più... pare che si tratterà ben più di una festa e che i festeggiamenti dureranno circa tre giorni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit) La location del matrimonio La coppia di ex gieffini ha rivelato a Chi la romantica meta scelta per il lieto evento: «Abbiamo scelto la Toscana, un borgo in collina a venti minuti da Firenze. Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Marzo 2024, 18:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA