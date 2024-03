Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, matrimonio il 30 giugno: «È l'uomo dei miei sogni. Belen sarà la mia damigella»

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno cominciato il loro romantico conto alla rovescia: il prossimo 30 giugno si sposeranno e coroneranno, finalmente, il loro sogno d'amore. L'influencer e il modello fanno coppia fissa ormai da sette anni: si sono conosciuti all'interno della casa del Grande Fratello Vip e, da quel momento in poi, non si sono più lasciati.

Fin dall'inizio il loro amore è stato così forte e travolgente che il matrimonio era un obiettivo comune, così come, allargare la famiglia in futuro. Dopo qualche esitazione e ritardo (dovuto a una presunta crisi di coppia ormai superata) per quanto riguarda il "fatidico sì", ora, Cecilia e Ignazio non vedono l'ora di giurarsi amore eterno e la modella lo farà con una persona per lei molto importante: Belen.