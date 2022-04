Drusilla Foer, prima ospite di Pierluigi Diaco nella nuova edizione di “TI SENTO” in onda a partire da questa sera 12 aprile in seconda serata su Rai2, racconta la scelta di sottrarsi alle tante proposte televisive dopo il grande successo a Sanremo: “Ho detto no al 97% di proposte che mi sono arrivate”.

