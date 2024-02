Tale e Quale, Alessandro Greco vince la puntata: «Sempre un'emozione tornare in questo programma meraviglioso»

di Redazione web

Tale e Quale Show è tornato con due appuntamenti speciali che celebrano la storia del Festival di Sanremo. Il programma condotto da Carlo Conti, per due settimane di fila, vedrà i concorrenti vip delle passate edizioni, vestire i panni dei più grandi artisti della musica italiana saliti sul palco dell'Ariston. Proprio ieri, è andata in onda la prima puntata e il vincitore della serata è stato Alessandro Greco che ha interpretato Toto Cutugno cantanto il brano "Gli amori" che il cantautore portò al Festival nel 1990.

L'esibizione di Alessandro Greco

Alessandro Greco ha partecipato a Tale e Quale Show qualche anno fa e ha sempre dichiarato di essersi molto divertito nel programma di Carlo Conti, quindi, ci teneva davvero a fare bella figura davanti ai giudici: Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Il conduttore ci è riuscito e, infatti, ha vinto la puntata.

Alessandro ha interpretato Toto Cutugno alla perfezione: trucco, parrucco e voce erano impeccabili e il pubblico, al termine della sua esibizione, si è anche alzato in piedi. Dopo avere vinto, il conduttore ha detto: «Tornare in questo programma meraviglioso è sempre una cosa stupenda e bellissima. Per me Tale e Quale ha rappresentato tanto nella mia carriera e, ripeto, l'opportunità di fare una canzone così intensa, che ho sempre sentito molto e poi che questo omaggio a Toto si sia tramutato in una vittoria è una felicità enorme.

Tutta l’emozione di Alessandro Greco dopo la vittoria di #taleequalesanremo 💐🎶#taleequaleshow pic.twitter.com/Slf9w5MxDF — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) February 17, 2024

L'appello dei fan di Alessandro Greco

Al termine della sua esibizione nei panni di Toto Cutugno, Alessandro Greco si è presentato davanti alla giuria e tutti si sono complimentati. Cristiano Malgioglio ha detto che una persona con il suo talento meriterebbe di avere più spazio in televisione e, quindi, anche i fan hanno lanciato un appello su Twitter: vorrebbero che il conduttore tornasse ad avere un programma tutto suo come in passato.

