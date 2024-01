Tali e Quali, Cristiano Malgioglio: «Mamma diceva che sarei cambiato e invece...». Poi, la gag con Giorgio Panariello

di Redazione web

Tali e Quali è tornato su Rai 1: lo show condotto da Carlo Conti, sarebbe il "fratello" di Tale e Quale Show perché, in questo format, si sfidano persone comuni e non vip che imitano personaggi dello spettacolo e della musica italiana e internazionale. La giuria del programma, tuttavia, è sempre la stessa ed è formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e dall'imitatore Vincenzo De Lucia. Malgioglio grazie ai suoi racconti e al suo costume ha fatto molto divertire il pubblico in studio e a casa.

Il racconto di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio, per la prima puntata di Tali e Quali, ha deciso di presentarsi in studio con un copricapo a forma di torta... gigante, occhiali da sole scuri e rossetto rosso. L'artista ha giudicato le varie esibizioni e i concorrenti in gara, talvolta elogiandoli e, altre volte, correggendoli su vari passaggi. Al termine della performance del gruppo che aveva interpretato i "Beach Boys", Malgioglio ha preso la parola e ha detto: «Pensa che io nella mia cameretta avevo tutte le foto e i poster di questo gruppo e ricordo che mio padre mi diceva "Ma perché metti tutti questi maschietti? Metti anche delle donne".

IL CAOS, CI STAVA PURE RIMETTENDO LA PELLE#taliequali pic.twitter.com/MXFbwUArsq — PurpleVivix (-44 for France'/-65 for STEP)💜🌸 (@PurpleVivix) January 13, 2024

La gag di Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello

Quando, poi, è stato il momento di giudicare l'interprete di Rihanna, Cristiano Malgioglio ha preso la parola per complimentarsi con la ragazza e mentre parlava, Giorgio Panariello gli ha staccato dal cappello un marshmallow e ha preso a mangiare. Quindi, Carlo Conti gli ha detto: «Ma davvero lo stai mangiando?». Tutti sono scoppiati a ridere e, a un certo punto, il comico ha chiesto un bicchiere d'acqua perché la caramella era troppo pastosa.

