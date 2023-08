Carlo Conti e la tradizione di famiglia in uno scatto: «Noi ci accorciamo e lui cresce»

di Redazione web

Carlo Conti è molto attivo sul proprio profilo Instagram dove pubblica foto delle sue vacanze oppure immagini con i colleghi di lavoro e gli amici. Il conduttore toscano, però, è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, anche se, alcune volte, fa uno strappo alla regola e, quindi, ecco che spunta uno scatto insieme alla moglie Francesca Vaccaro e al loro bambino Matteo. L'ultimo post pubblicato da Carlo, riprende una tradizione di famiglia che si tramanda di anno in anno.

Il post Instagram di Carlo Conti

Carlo Conti e la sua famiglia hanno deciso di salutare l'estate con la classica foto che, da qualche anno a questa parte, realizzano prima di tornare in città dopo le vacanze estive. Il conduttore a sinistra, il figlio Matteo in mezzo e a sinistra mamma Francesca, tutti e tre per mano. La didascalia che aggiunge Carlo è semplice ma piena di significato: «Noi».

Il particolare tenero e, allo stesso tempo divertente, viene, però, svelato dalla moglie Francesca Vaccaro che, nelle sue storie, condivide lo scatto più recente messo a confronto con quelli realizzati negli anni scorsi e scrive: «Noi ci accorciamo e lui cresce», aggiungendo un'emoticon con le lacrime dalle risate. Effettivamente, da foto a foto è evidente la crescita in altezza del piccolo Matteo.

Carlo Conti e i social

Carlo Conti, oltre a essere uno dei conduttori più amati di Rai 1, è anche molto seguito su Instagram dove conta quasi 400mila follower. I suoi contenuti piacciono molto ai fan anche perché, spesso, si trova in compagnia degli amici Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni.

