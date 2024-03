Giovanni Allevi: «Ho pensato di non farcela, mi ha aiutato il pensiero dell'immortalità dell'anima»

di Redazione web

Giovanni Allevi è stato ospite dell'ultima puntata del pre serale di Bruno Vespa, «Cinque Minuti». Il giornalista ha intervistato il pianista che gli ha raccontato il dramma e il dolore vissuto a causa del tumore contro cui ha dovuto lottare. Il maestro ha parlato, poi, di un pensiero che gli ha dato molto sollievo nei giorni più duri e difficili della sua vita: la filosofia di Kant gli ha dato davvero tanta speranza e forza.

L'intervista di Giovanni Allevi

Nella sua intervista a Cinque Minuti, Giovanni Allevi ha spiegato il dolore fisico provocatogli dalla malattia, ovvero il mieloma multiplo: «Soffro di mal di schiena anche quando suono. Quando c’è il piano a coda, quello grande da concerto, la mia energia viene completamente assorbita e così anche il mio fisico. Certe posizioni che assumo, sono dolorose».



Sul momento che sta vivendo ora, Allevi ha detto: «Adesso io cerco di cogliere dalla vita tutti i doni che mi offre. Molto più di prima. Il mio futuro è un presente allargato, non voglio spingermi troppo in avanti».



Infine, Giovanni Allevi ha spiegato il motivo per cui al Festival ha parlato di un filosofo in particolare: «A Sanremo ho citato Kant perché quando ho affrontato il fatto che avrei potuto non farcela, il suo pensiero filosofico che parla dell’immortalità dell’anima mi ha dato molto sollievo. Nella profondità del nostro essere c’è qualcosa di più grande, qualcosa di buono e qualcosa che trascende il mio dolore fisico».



Il post Instagram di Giovanni Allevi

Giovanni Allevi, poco prima della sua intervista nel programma di Bruno Vespa «Cinque Minuti», ha pubblicato una foto sul proprio profilo Instagram in cui sorride, insieme al giornalista, verso l'obiettivo.

