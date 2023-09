Nikita Pelizon risponde alle critiche per il suo progetto: «Quanta ca**a ho ricevuto in questi giorni»

di Redazione Web

Non sono giorni semplici e tranquilli per Nikita Pelizon. L'ex gieffina dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini, ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram, un corso motivazionale 'Hunika way'. Un corso che ha un costo diverso a seconda della formula che viene scelta e che sta facendo molto discutere. Per questo motivo, l'ex gieffina nelle ultime ore ha voluto fare chiarezza in merito alla situazione rispondendo alle numerose critiche che ha ricevuto in questi giorni. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

«Ho ricevuto talmente di quella ca**a che mi è arrivata addosso negli ultimi giorni - ha sottolineato Nikita Pelizon su Instagram -.

Poi, ha aggiunto: «Il mio progetto Hunika Way si rivolge alle persone che hanno deciso di intraprendere il loro percorso di crescita personale ed è per questo che non è gratis. Per questo progetto ci ho messo anima e cuore e voglio scusarmi con tutti voi perché ci sono stati dei fraintendimenti. Ho dato fiducia a dei professionisti che avrebbero dovuto aiutarmi e seguirmi bene a livello comunicativo ma visto i risultati lasciamo stare».

