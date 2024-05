I Migliori Anni, tanti ospiti nell'ultima puntata: da Simona Ventura a Fiorella Mannoia, ecco chi c'è

di Redazione Web

Nella puntata di sabato 4 maggio I Migliori Anni – il programma condotto da Carlo Conti in prima serata alle 21:25 su Rai 1 – accoglie il trio vocale americano Hues Corporation, fenomeno degli anni Settanta, che ha piazzato numerose canzoni in hit parade come 'Rock the boat'. Insieme a loro i Wang Chung, band new wave anni Ottanta, con la hit internazionale "Dance hall days".

Gli ospiti

La scena italiana è rappresentata da nomi come Massimo Ranieri, Fiorella Mannoia, i Camaleonti e Memo Remigi. Presenti anche i Neri per Caso con le loro canzoni a cappella, Gatto Panceri con i suoi pezzi pop, Miko Mission (con Angela Moy) e Daniel Sentacruz Ensemble con l'italo disco. I Califfi, poi, raccontano le loro personali hit parade di personaggi, canzoni e oggetti e quant'altro abbia segnato il loro cammino umano e artistico. Presenti anche la conduttrice televisiva Simona Ventura e l'autore e conduttore Giancarlo Magalli.

Non mancano, infine, il comico Maurizio Battista con le sue gag e Giorgio Mastrota.

Dove si può vedere il programma

Il programma va in onda sabato 4 maggio alle 21:25 su Rai 1 dagli studi "Fabrizio Frizzi" di Roma. È trasmesso in streaming sulla piattaforma RaiPlay e fruibile on demand.

Ultimo aggiornamento: Sabato 4 Maggio 2024, 16:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA