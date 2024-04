Perla Vatiero al volante dell'auto dopo il Grande Fratello: «Non so se ricordo ancora come si fa... fate attenzione in giro»

di Redazione web

Perla Vatiero, dopo avere vinto il Grande Fratello, sta cercando di tornare alla vita reale, con tutti i ritmi di prima e le giornate piene zeppe di impegni. Sicuramente, una delle abitudini che tutti i gieffini abbandonano quando entrano in gioco, è quella di guidare e, quindi è naturale che una volta usciti dal reality, debbano riabituarsi anche al caos cittadino e al traffico. Nelle sue ultime storie Instagram, Perla ha fatto sapere a tutti i suoi fan di essersi rimessa alla guida oggi, dopo cinque mesi e, scherzosamente, ha voluto avvisare chi la dovesse incontrare per la strada di avere clemenza nei suoi confronti.

La storia Instagram di Perla Vatiero

Perla Vatiero ha pubblicato una nuova storia Instagram sul proprio profilo in cui è seduta all'interno della sua auto. Con gli occhiali scuri da sole e un bel sorriso dice: «Ciao a tutti, come state? Io sto cercando di riprendere un po' i miei ritmi e, infatti, ragazzi dopo cinque mesi e mezzo, ho deciso di riprendere in mano la macchina. Ho un po' di ansia eh, perché comunque non so se mi ricordo ancora come si fa a guidare... Intanto, cerco di uscire dal cancello di casa... Ok, con la retromarcia ci siamo. Fate attenzione oggi in giro! Perché io avrei un po' paura se fossi in voi... No, dai scherzo, scherzo, mi ricordo benissimo tutto, state tranquilli!».



I ricordi di Perla al Gf

Dopo la simpatica storia in auto, Perla Vatiero ha pubblicato un video in cui ricorda alcuni dei momenti più divertenti all'interno della casa del Grande Fratello.

