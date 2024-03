Mirko Brunetti: «Perla Vatiero è il mio guaio da 14 anni. Ora pensiamo al futuro»

di Redazione web

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono la coppia del momento. Si sono lasciati a Temptation Island tra lacrime e arrabbiature, si sono ritrovati all'interno della casa del Grande Fratello, si sono confrontati e hanno riscoperto il profondo sentimento che li lega e che non ha mai smesso di esistere anche quando si erano separati. Ora, sono più uniti che mai e non vedono l'ora di costruire insieme il loro futuro che vedono già roseo. In una recente intervista di coppia rilasciata a Chi, Mirko e Perla hanno raccontato le loro sensazioni, emozioni e il loro amore.

L'intervista di Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Perla Vatiero sta vivendo uno dei momenti più belli della sua vita, come da lei dichiarato: ha ritrovato il suo Mirko Brunetti e ha vinto al Grande Fratello ma, cosa più importante, ha ritrovato se stessa e la sua serenità. Nella sua intervista a Chi ha spiegato: «Sono felicissima, sento l’affetto delle persone che mi hanno sostenuta in questi mesi e, ora, io e Mirko pensiamo solamente al nostro futuro».

Quindi, Mirko Brunetti che sembra essere più innamorato che mai della fidanzata ha aggiunto: «C'eravamo persi, ma io ho sempre fatto il tifo per lei che è il mio “guaio” da 14 anni...».

Il ringraziamento di Perla Vatiero

Perla Vatiero, nelle scorse ore, ha pubblicato un lungo post Instagram in cui ripercorre le emozioni vissute al Grande Fratello: «Dedico a voi questa vittoria, alla mia famiglia, alle mie amiche, perché siete riusciti a capirmi dal primo momento anche quando era più difficile, senza giudicare ma cercando di comprendere.

