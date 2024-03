Perla Vatiero, il suo cachet al GF: altro che 100.000 euro, ecco quanto ha intascato

Anche questa nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini è terminata. La vittoria del Grande Fratello è stata vinta dalla 26enne salernitana, fidanzata del Brunetti. Stiamo parlando di Perla Vatiero, che si è imposta su Beatrice Luzzi, la quale è arrivata seconda sul podio con il 45% delle preferenze.

La prima stories di Perla con Mirko ma non è finita bene per lui: colpito alla testa. Cosa è successo

La vittoria

Oltre alla gloria televisiva, si è aggiudicata anche un montepremi di alto valore: ossia 100mila euro.

Come da regolamento del Grande Fratello, ogni concorrente conta un gettone di presenza settimanale, che varia a seconda della popolarità del soggetto. Infatti, in questa edizione ibrida tra un GF classico e uno vip, a guadagnare di più sono stati i personaggi già noti, ma anche qualche Nip. In particolare, questi ultimi hanno potuto contare su una somma piuttosto ingente.

La stessa Perla Vatiero, protagonista di Temptation Island, è entrata in gioco al Grande Fratello a programma già iniziato. A novembre, in particolare. E ha quindi trascorso più di 4 mesi rinchiusa in casa. Tenendo conto del valore del gettone settimanale, che va da 5.000 a 15.000 euro settimanali, la Vatiero potrebbe essersi messa in tasca una cifra pari a 90mila euro.

