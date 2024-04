Perla Vatiero, regalo "romantico" di Letizia Petris: «Lei che mi pensa sempre»

di Redazione web

Perla Vatiero e Letizia Petris hanno stretto una profonda amicizia all'interno della casa del Grande Fratello. La fotografa di Rimini è sempre stata una "fan" di Perla che, prima di conoscerla nel reality show, l'aveva seguita a Temptation Island.

Letizia è sempre stata accanto alla vincitrice del Gf ed è anche capitato che le due si scontrassero per opinioni discordanti. Nulla di importante, infatti le due ex concorrenti sono rimaste molto amiche anche fuori dalla Casa e ancora adesso si scambiano tenere dediche non solo sui social.

Nelle sue ultime storie Instagram, Perla ha mostrato ai suoi fan il dolce pensierino che le ha fatto Letizia.

Il regalo di Letizia Petris a Perla Vatiero

Prima che finisse l'ultima edizione del Grande Fratello, Perla Vatiero e Letizia Petris si erano fatte una promessa: non si sarebbero mai perse di vista ed effettivamente hanno mantenuto la parola. Le due ex gieffine, infatti, continuano a frequentarsi anche all'infuori del reality show che le ha rese conosciute e, nelle scorse ore, la vincitrice ha mostrato il regalo che Letizia le ha fatto recapitare. Un mazzo di lecca lecca tutti colorati. Perla ha scritto: «Lei che mi pensa sempre», menzionando l'amica e aggiungendo un cuoricino viola.

Effettivamente, Letizia ha sempre avuto un occhio di riguardo nei confronti della fidanzata di Mirko Brunetti tanto che qualcuno aveva anche ironizzato sui social: «Ma ti sei innamorata?».

Perla Vatiero e Mirko Brunetti

Nel frattempo, la storia d'amore tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti procede a gonfie vele e ora che i due si sono ritrovati non hanno intenzione di perdersi di nuovo, per nulla al mondo.

