Mirko Brunetti e Perla Vatiero, vita di coppia con quale imprevisto: «Immagina se fosse entrato in casa». Ecco a cosa si riferisce

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono usciti più forti che mai dalla loro esperienza al Grande Fratello. Lui ha riscoperto il grande amore che lo legava alla fidanzata e lei ha ritrovato la serenità e ha pure vinto il reality show.

Ora, i due sono insieme e anche se ancora non convivono (come da loro dichiarato a Verissimo), stanno cercando di ritrovare il loro equilibrio per prepararsi, poi, ai progetti futuri spiegati anche quando erano nella casa più spiata d'Italia. Mirko e Perla si divertono molto insieme e le ultime storie pubblicate dall'ex gieffino lo confermano.

Ecco che cos'è successo.

La storia Instagram di Mirko Brunetti

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono insieme in questo momento, anche se, non hanno specificato in quale città si trovino. Comunque sia, l'ormai ex gieffino ha pubblicato diverse storie molto divertenti sul proprio profilo Instagram. Nel primo video, ad esempio, la fidanzata è alle prese con un piccione che non vuole proprio saperne di andarsene dal balcone di casa. Quindi, Mirko scrive: «Perla contro il piccione» e aggiunge l'emoticon divertita. La ragazza dice: «Se fosse entrato in casa, non so davvero come avremmo fatto».

Nel secondo video, ecco i due fidanzati sdraiati sul divano e Perla indossa un pigiama di raso rosso, proprio quello che non riusciva a trovare dentro al Gf e che aveva chiesto a Mirko di cercare a casa.

Mirko e Perla innamorati

In questo momento, Mirko Brunetti e Perla Vatiero desiderano solamente viversi il presente, senza pensare a ciò che è stato e senza concentrarsi troppo su ciò che sarà. Come entrambi hanno dichiarato a Verissimo, uno degli errori commessi in passato è stato proprio quello di fare progetti a lungo termine senza focalizzarsi sul presente.

