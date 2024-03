Beatrice Luzzi: «Sono in tilt». Il ritorno sui social dopo il GF mette in allarme i fan

di Cristina Siciliano

Beatrice Luzzi è entrata al Grande Fratello in punta di piedi ma è riuscita a conquistare il cuore di tantissimi telespettatori. Infatti per molti era già «la vincitrice». Purtroppo non è stato così. L'attrice infatti, durante la finale si è classificata al secondo posto, alle spalle di Perla Vatiero.

L'ex gieffina è però uscita dalla casa più spiata d'Italia come una "gigantessa" e oggi non smette di parlare ai suoi fan attraverso i suoi profili social. Proprio nelle ultime ore, Beatrice ha infatti condiviso un messaggio d'affetto su Instagram per i suoi follower ed ha spiegato come sta vivendo questi giorni post Grande Fratello.

Le parole di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi dice di «no» alla cattiveria.

I commenti dei fan

Numerosi sono stati i commenti dei fan a corredo del post Instagram che ha pubblicato l'ex gieffina. «Sei una grande, ho tanta stima per te. Un abbraccio forte», ha scritto una fan. E ancora: «Brava Bea con questo gesto sei ancora di più una queen e resterai la vera regina di questo Grande Fratello».

