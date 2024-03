Fedez ora fa dietrofront: «Muschio Selvaggio? Mi autosmentisco, non è di Luis Sal: aspettiamo la magistratura»

di Redazione web

Fedez si 'autosmentisce' sul Muschio Selvaggio: non andrà subito a Luis Sal, ma ci sarà da aspettare quello che deciderà la magistratura. Sulle sue storie Instagram il rapper torna su quanto comunicato in mattinata circa l'addio al podcast: «Devo fare un errata corrige su Muschio che l'avvocato di Luis ci ha già chiamato tutto agitato», scrive.

Fedez: «Devo autosmentirmi»

Poi afferma in video: «Devo autosmentirmi. Dovete scusarmi - dice - ho troppi processi e quindi confondo le linee difensive dei vari processi. La nostra linea non è che lasciamo tutto a Luis - dice Fedez con un tono perentorio e caricaturale - no, no. Muschio Selvaggio non è di Luis, perché noi aspettiamo che la magistratura si pronunci.

Le storie col papà

Lo stesso Fedez oggi ha fatto anche diverse storie su Instagram per ironizzare sui suoi alloggi temporanei dopo che ha lasciato la casa dove viveva con Chiara Ferragni e i figli. In un video in ascensore prende in giro il padre, dicendo: «Quanti traslochi hai fatto questo mese?». «Quattro o cinque», risponde il signor Lucia. «Volevi goderti la pensione - incalza ironico Fedez - e invece col ca...!».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Marzo 2024, 19:30

