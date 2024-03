⁠⁠Chiara Ferragni, vacanza di Pasqua a Dubai con i figli Leone e Vittoria: primo viaggio di famiglia senza Fedez

di Dajana Mrruku

Chiara Ferragni e Fedez ai titoli di coda. La coppia d'oro di Milano ha messo un punto alla loro storia d'amore e sembrerebbe non esserci possibilità di ritorno. Dopo le liti alla fine delle feste di compleanno dei figli, Chiara Ferragni ha portato Leone e Vittoria a Dubai per trascorrere insieme le vacanze di Pasqua. Un passo molto importante lontano da Fedez perché si tratta del primo viaggio di famiglia senza papà.

Vacanze di Pasqua a Dubai

Sono momenti molto difficili per i piccoli Leone e Vittoria che stanno per trascorrere le prime festività senza la presenza di entrambi i genitori. Fedez e Chiara Ferragni si sono detti addio già da qualche settimana e lui sta pian piano ricominciando la rimettere insieme i pezzi della sua nuova vita da single, a partire dalla nuova casa a Milano e gli arredamenti delle stanze dei bambini, mentre lei ha preso un aereo con i figli per allontanarsi dai paparazzi insistenti e dall'aria di Milano ormai diventata molto pesante e tesa.

