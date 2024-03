Ferragni e Fedez, lite furiosa al compleanno di Vittoria. La mamma del rapper lo rincorre: «Federico, basta»

di Dajana Mrruku

Neanche il compleanno di Vittoria riporta la pace tra Fedez e Chiara Ferragni. La tensione era alle stelle già dopo la festa di compleanno del primogenito Leone. Il video dell'uscita dei Ferragnez dal locale in cui hanno festeggiato i 6 anni del bambino ha mostrato a tutti il gelo tra la ex coppia d'oro di Milano. Ieri, 23 marzo, ci sarebbe stata un'altra furiosa lite tra l'imprenditrie e il rapper, sfociata nella rabbia di quest'ultimo che usciva fuori dal locale arrabbiatissimo.

La lite durante la festa di compleanno

Secondo alcune voci diffuse da vari utenti sui social, la festa di compleanno di Vittoria sarebbe stato teatro della nuova lite tra Fedez e Chiara Ferragni.

«Quando è uscito dal locale di Milano dove festeggiavano il compleanno della piccola, lui era inca**ato nero», racconta un'utente, che ha aggiunto alcuni dettagli sulla lite. La mamma del rapper, Tatiana, lo avrebbe rincorso, cercando di calmarlo e urlandogli: «Federico basta, fermati!».

Nulla da fare perché il rapper è salito sulla Smart ed è andato via insieme alla sua assistente. Intanto, Chiara e i piccoli stanno facendo i bagagli per trascorrere la Pasqua a Dubai, che sia stato forse questo il motivo della lite tra i due ormai ex coniugi?

Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Marzo 2024, 13:03

