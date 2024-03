Fedez ha tradito Chiara con Paola Di Benedetto? Il gossip: «Una scappatella, la famiglia Ferragni ha smesso di seguirla sui social»

di Redazione Web

Il triangolo no, non l'avev(amo) considerato. Nella crisi che sta spezzando l'amore dei Ferragnez, sono tante le cose che non sono diventate di dominio pubblico, come è giusto e normale che sia. In molti parlano di un allontanamento che dura da tempo, ma che si è consumato solo di recente. Forse, però, qualche ruggine Chiara Ferragni e Fedez se l'erano portata dietro. E adesso c'è chi parla di un comportamento non troppo lineare dal parte del rapper, che avrebbe preso una sbandata per l'ex collega di X Factor Paola Di Benedetto. Solo gossip? Forse, ma c'è un dettaglio che potrebbe mettere carne al fuoco alimentando questa voce.

Chiara Ferragni diffida Fedez: «Non parlare del divorzio a Belve». Ma lui vuole dire «tutta la verità» (anche sul caso Balocco)

Paola Di Benedetto tra i Ferragnez?

Dalle uscite a quattro al gelo sui social.

A parlare del presunto flirt tra Fedez e Paola Di Benedetto è "l'investigatore social" Alessandro Rosica, colui che per primo aveva parlato del flirt tra Stefano Di Martino e Alessia Marcuzzi, confermato da Belen.

«Tra le tante accuse della famiglia Ferragni ci sarebbe una clamorosa presunta scappatella di mesi e mesi tra Fedez e Paola di Benedetto - dice Rosica - Infatti tutti hanno appena litigato con lei». Solo gossip, ripetiamo, come confermato dallo stesso autore del post che come fonte cita «amici di Chiara con la bocca troppo grande».

