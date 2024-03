​Chiara Ferragni ora segue sui social Giulia Valentina: il follow all'ex di Fedez crea imbarazzo

di Alessia Di Fiore

Il 2024 non è un buon anno per Chiara Ferragni che dallo scoppio del caso Balocco è andata incontro a un periodo difficile: dai problemi lavorativi e la perdita di credibilità che ha portato all'abbandono di numerosi marchi, alla vita privata messa a dura prova dalla separazione con il marito Fedez.

Pare proprio che i due siano ai ferri corti e che il rapper abbai anche già trovato una nuova sistemazione che ha definito «un luogo da condividere con gli unici amori della mia vita, i miei figli».

Ferragni e la strategia social... a dir poco discutibile

Continuano a far discutere le discutibili mosse social della Ferragni che nei giorni scorsi ha ammesso che è stata volontà del marito separarsi per poi iniziare a mettere like a commenti compassionevoli che andavano contro Fedez.

Oggi l'influencer tornaa al centro delle critiche e, se voleva suscitare compassione nel pubblico per riconquistarlo, possiamo dire che non ci sia affatto riuscita: tanti pensano che la Ferragni stia giocando a fare la vittima per mettere in cattiva luce l'ex marito, e proprio oggi ecco che ha fatto la mossa più azzardata.

Una mossa azzardata

Chiara ha iniziato a seguire sui social la storica ex fidanzata del rapper, Giulia Valentina, legata sentimentalmente a Fedez dal 2013 al 2016, poco prima che l'artista iniziasse la frequentazione con la Ferragni.

Non si sa se lo scopo dell'influencer sia quello di provocare Fedez o condividere il suo dolore col pubblico, ma una cosa è certa la sua strategia social non sta affatto aiutando la sua immagine pubblica già traballante.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Marzo 2024, 16:11

