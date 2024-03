Ferragni-Fedez, gelo dopo la festa di Leone: Chiara scappa via con i figli, lui resta senza parole. E spunta una lite «furiosa»

di Dajana Mrruku

Non c'è pace per Chiara Ferragni e Fedez. La coppia non riesce a trovare un punto di accordo, nonostante stia provando a raggiungere l'equilibrio per il bene dei figli Leone e Vittoria che soffrirebbero molto la lontananza dei genitori. Non solo il pandoro gate, ad allontanarli ci sono anche le presunte scappatelle di lui e la famiglia Ferragni sarebbe scesa in campo prontamente in difesa di Chiara. Gli ultimi giorni sono stati importanti per i due perché a distanza di pochi giorni hanno celebrato i compleanni dei loro due figli, Leone di 6 anni e Vittoria di 3 anni.

Nelle ultime ore, infatti, è venuto fuori un video che raffigura i paparazzi piantati al di fuori della location della festa di Leone e sono riusciti a cogliere il momento in cui gli ex Ferragnez sono usciti, notanto un gelo tra la coppia che ormai non si saluterebbe neanche più.

#Fedez e #ChiaraFerragni dopo la festa di compleanno di Leone, escono assieme, ma si ignorano totalmente…lui ironizza con i paparazzi che hanno immortalato la scena . Dite quello che volete, ma a me dispiace vederli così…soprattutto per i bimbi 🥲 pic.twitter.com/iaAk0NksFr — occhioallapenna (@simonabastiani) March 23, 2024

Chiara e Fedez ai ferri corti

Il video diffuso su TikTok mostra gli ex coniugi Ferragni ai ferri corti.

Vittoria tra le braccia, Leone al suo fianco, l'imprenditrice digitale non si volta verso l'ex marito e continua a passo svelto, dirigendosi nella macchina per tornare a casa, mentre Fedez sembrerebbe rimanere di sasso di fronte al suo comportamento, tanto da scoppiare in un «Questa qua è bella», riferendosi, forse, al comportamento di Chiara. Il rapper sarebbe rimasto molto deluso dal comportamento della ex moglie e in molti lo difendono, ritenendo infantile il comportamento della Ferragni.

Altri, invece, sostengono che l'imprenditrice avrebbe evitato di dare spettacolo di fronte ai paparazzi e che forse Fedez aveva già salutato i figli.

La lite furiosa al compleanno di Vittoria

Pochi giorni dopo il compleanno di Leone, Vittoria ha compiuto 3 anni e ieri, 23 marzo, Chiara Ferragni e Fedez sono stati costretti a ritrovarsi per festeggiare insieme la loro secondogenita. Secondo alcune indiscrezioni, però, l'incontro tra i due sarebbe finito peggio del previsto. Fedez, infatti, sarebbe uscito dalla festa arrabbiato, seguito dalla mamma che continuava a chiedergli di smetterla: «Federico, basta!»

Probabilmente il rapper e l'imprenditrice non sono riusciti a trattenersi e potrebbero aver litigato verso la fine della festa, carichi di rancore per come è andata a finire la scorsa festa di compleanno di Leone.

