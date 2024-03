Fedez, vita da separato fuori di casa: i vestiti poggiati sullo sgabello dell'Airbnb. «Cabina armadio, già mi manchi»

di Giuliano Cocco

Nuova vita per Fedez, che dopo anni di matrimonio con Chiara Ferragni, si sta abituando ai nuovi ritmi. Lasciata la casa di Milano in zona CityLife, si è trasferito a 3 chilometri di distanza in un appartamento di 400 metri quadrati in zona Piazza Castello. Un cambio, forse, permamente. Il rapporto con la moglie al momento sembra compromesso. Chiara e i due figli sono partiti per Dubai per le vacanze di Pasqua e lui è rimasto da solo a Milano.

Il soggiorno nell'Airbnb

Negli ultimi giorni Fedez è stato ospite di un appartamento Airbnb. A raccontarlo è stato lo stesso rapper sui social.

Il nuovo letto per Leone e Vittoria

Intanto, per l'arredamento della casa nuova, Fedez ha trovato un letto a forma di mostro che vorrebbe usare per i bambini. «Sto cercando il letto dei bambini per la casa nuova, secondo voi questo è bello, bellissimissimo o chiamereste gli assistenti sociali?», ha scritto. Insomma, il ritorno a casa non è in programma. E la separazione ufficiale sembra imminente, anche perché i due ex sarebbero ai ferri corti. L'ultimo episodio sarebbe accaduto alla festa di compleanno di Vittoria, nella quale Chiara e Fedez avrebbero avuto un forte scontro davanti ai bambini.

