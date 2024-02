Bonus disabili, proroga per le assunzioni degli under 35: ecco la nuova scadenza e di cosa si tratta

Novità in arrivo per i giovani disabili in cerca di lavoro. Il bonus assunzione disabili under 35, introdotto dal decreto lavoro ha delle nuove scadenze. Uno degli emendamenti al testo di conversione in legge del decreto Milleproroghe 2024, prevede infatti lo slittamento del termine entro il quale gli enti del terzo settore possono effettuare le assunzioni agevolate: si passa dal 31 dicembre 2023 al 30 settembre 2024. A cambiare è anche il termine iniziale del periodo agevolato, che inizialmente previsto al primo agosto 2022 viene anticipato al primo agosto 2020.

