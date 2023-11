Manovra, Bankitalia promuove la nuova Irpef: «600 euro in più alle famiglie». Corte Conti: a sanità fondi insufficienti

Con la manovra e le modifiche all'Irpef potrebbero esserci dei vantaggi per le famiglie, quantificabili in circa 600 euro all'anno. Lo dice Bankitalia, secondo cui «le modifiche alle aliquote contributive e all' Irpef comporterebbero un incremento del reddito disponibile familiare rispetto alla legislazione vigente dell'1,5% in media nel 2024 (circa 600 euro annui)». Secondo il vice capo dipartimento Economia e Statistica della Banca d'Italia Andrea Brandolini, in audizione alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sulla manovra, «quasi tre famiglie su quattro ne trarrebbero benefici; gli altri nuclei non subirebbero variazioni significative di reddito».