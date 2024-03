Assunzioni nei supermercati, quali sono le figure più richieste, le offerte e dove candidarsi

di Redazione web

Esselunga assume

Sono bene 170 i punti vendita del Gruppo Esselunga tra superstore e supermercati. I ruoli richiesti sono diversi: dall'addetto alle vendite alla sorveglianza. Ma anche pasticcieri e panettieri. La Lombardia sembra essere tra le regioni che cerca più personale all'interno di quella che è una delle più note catene in Italia della GDO – Grande Distribuzione Organizzata del settore alimentare e dei beni di largo consumo. Altre informazioni sono presenti sul sito di rifermento.

Eurospin cerca nuove figure

Penny Market

Nuove assunzioni anche da Penny Market. Si ricercano addetti alla vendita e banco salumeria, addetti banco macelleria, direttore di negozio ed esperti in centri logistici. Le proprie candidature possono essere inviate attraverso il loro sito ufficiale per le posizioni. Si ricercano posizioni in Campania, Lazio, Marche, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.

IN's Mercato

Nuovi posti disponibili anche nei supermercati IN’S Mercato, una popolare catena italiana di discount che fa parte del Gruppo PAM. Le posizioni aperte variano, da addetti vendita a store manager, con sede di lavoro in diverse regioni del Nord e Centro Italia, come emerge dalle posizioni aperte elencate sul sito ufficiale.

