Lavoro, due studenti universitari di Pavia inventano app per facilitare le assunzioni

di Alessia Di Fiore

Sarà più facile assumere i lavoratori grazie alla piattaforma 'Explain: il nuovo modo di fare recruiting' che vede l'utilizzo di LinkedIn, YouTube, WhatsApp e Instagram.

Ideata da Francesco Penna e Roberto Tomaselli, studenti al primo e secondo anno della laurea magistrale in international business and entrepreneurship dell'Università di Pavia, Explain si aggiudica l'edizione 2023 della competizione nazionale Smart and Hack, lanciata dall'agenzia per il lavoro Risorse.

«I 22 progetti presentati - ha detto Alessandro Fermi, assessore all'Università e Ricerca della Regione Lombardia che ha patrocinato anche l'edizione 2023 di Smart and Hack - hanno evidenziato quanto i giovani di oggi siano attenti all'innovazione.

«Nelle piattaforme di recruiting oggi - hanno spiegato Penna e Tomaselli - c'è poca chiarezza negli annunci e nel lavoro offerto così come un basso coinvolgimento e poca comunicazione. La nostra soluzione vede la fusione tra LinkedIn e YouTube con la creazione di playlist per ogni dipartimento aziendale».

La piattaforma integrerà un bot su WhatsApp agli annunci fatti tramite LinkedIn. I candidati, cliccando sul collegamento su LinkedIn saranno reindirizzati alla chat su WhatsApp con il bot che potrà rispondere automaticamente o indirizzare a una chat dove sarà presente un recruiter. Ruolo importante sarà affidato a Instagram con la creazione di due nuove highlight Insta-Stories.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Novembre 2023, 19:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA