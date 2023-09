Università, solo un'italiana tra le migliori 50 in Europa (al 47esimo posto). La classifica

C'è solo un'italiana nella prima classifica Qs delle migliori università d'Europa. In cima alla lista c'è la brittanica Oxford. Al secondo posto segue il Politecnico di Zurigo, in terza posizione l'Università di Cambridge. Nella classifica dei paesi, il Regno Unito è primo con i suoi 107 atenei, la Turchia seconda con 73, terza la Germania con 53. Quarto posto per l'Italia e le sue 51 università.

