La Sapienza prima università italiana nel ranking Arwu di Shanghai. La classifica: dominio Harvard, Stanford seconda

La Sapienza si conferma in vetta alla classifica Academic Ranking of World Universities, in uscita oggi a cura dell'organizzazione indipendente Shanghai Ranking Consultancy, collocandosi come primo e unico ateneo italiano nella fascia 101-150, ovvero tra le prime 150 università top al mondo.

