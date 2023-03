Università italiane promosse nel mondo: La Sapienza prima per gli studi classici. Rocca: «Per il Lazio un orgoglio»

di Lorena Loiacono

Sul tetto del mondo, così l'università italiana viene promossa a pieni voti dalle classifiche internazionali. I risultati arrivano dalla tredicesima edizione del QS World University Rankings by Subject, che analizza i risultati di 15.700 università in 93 Paesi al mondo comparando quest'anno 54 materie raggruppate in 5 ampie aree tematiche. E l'Italia è seconda in Europa con 7 piazzamenti nelle top 10, seconda solo all'Olanda con 16 piazzamenti. Le italiane con il maggior numero di posti in classifica sono la Sapienza, seguita dall'Alma Mater di Bologna e dall'università di Padova.

CLASSICI, SAPIENZA TOP L'Università La Sapienza di Roma non teme rivali negli studi classici e conquista per la terza volta la prima posizione al mondo. Non solo: si posiziona tra i primi 50 atenei al mondo in 7 materie, tra i primi 100 al mondo in 21 materie e prima in Italia in due aree tematiche, vale a dire "Arts & Humanities" e "Natural Sciences", rispettivamente al 41° e 44° posto mondiale.

MILANO INTERNAZIONALE Il Politecnico di Milano guadagna il settimo posto per Ingegneria - meccanica, aeronautica e manifatturiera, l'ottavo per Arte e design e il decimo per Architettura e Ambiente costruito e vanta il maggior numero di piazzamenti tra i top 10, 20 e 50. L'Università Bocconi arriva settima in Studi di business e management e ottava in Marketing.

LUISS SCALA LE CLASSIFICHE Tra le università con almeno cinque posti in classifica, svetta la Luiss Guido Carli che si afferma come l'ateneo che registra la crescita maggiore, pari al 60%. Conquista il 14esimo posto al mondo per gli Studi Politici ed Internazionali e raggiunge le prime 50 posizioni al mondo anche per l'area "Business and Management" e per l'Area "Law", dove si posiziona rispettivamente al 46° posto quindi seconda in Italia ed al 47° posto, scalando in un anno oltre 30 posizioni.

L'INARRIVABILE HARVARD A livello mondiale, sono le università americane a guadagnarsi il primo posto in 32 materie e l'università di Harvard si classifica al primo posto in 14 materie, due in più rispetto allo scorso anno. Seguono gli atenei britannici in vetta in 15 classifiche, con Oxford e Cambridge prime rispettivamente in quattro e due materie. La migliore università in Europa è invece il Politecnico di Zurigo, Eht Zurich: prima in tre materie.

Rocca: un orgoglio per la nostra Regione

«Gli straordinari risultati ottenuti dagli Atenei romani nella classifica »QS World University«, rappresentano per la Regione Lazio motivo di orgoglio e soddisfazione. Per la terza volta consecutiva, infatti, l'Università la Sapienza è prima al mondo in studi classici e storia antica e prima in Italia in due aree tematiche: arte e scienze naturali. Nel ranking 2023 un ottimo risultato anche per l'Ateneo di Tor Vergata, fra le prime 30 università del mondo. Roma Tre, invece, si attesta prima in Italia per gli studi di lingua e letteratura inglese. Sul podio anche l'università Luiss intitolata a Guido Carli, quattordicesima al mondo per gli studi politici. A nome della Regione Lazio desidero rivolgere ai Magnifici Rettori Polimeni, Ghiron, Fiorucci e Prencipe (RPT: Prencipe), unitamente a tutto il corpo docente di questi prestigiosi Atenei, le più fervide congratulazioni. La Regione Lazio sarà sempre al fianco di tutti gli Atenei del Lazio, per consolidare e far crescere ancora i rendimenti di tutte le università del territorio». Così il presidente della regione Lazio, Francesco Rocca.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 23 Marzo 2023, 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA