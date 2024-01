Redditi del governo, quanto guadagnano i ministri: Crosetto al primo posto, Giorgia Meloni sale sul podio. Salvini solo ventesimo

Non c'è da vergognarsi, ogni cittadino è curioso di sapere quanto guadagnano i politici che stanno al governo e a quanto ammonta il loro reddito. Ed è possibile per tutti conoscere le cifre precise perché da oggi sul sito di Camera e Senato sono state rese pubbliche le dichiarazioni dei loro redditi, che fanno riferimento all'anno 2022. Mentre Guido Crosetto rimane in cima alla classifica dei ministri con i suoi 895.588 euro, il premier Giorgia Meloni si aggiudica il podio per aver raddoppiato il reddito salendo a quota 293.531 (euro). Ma a quanto sarà arrivata Daniela Santanché?