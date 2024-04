Valeria Marini: «Il primo amore a 8 anni, a 14 anni rimasi incinta di un 30enne, ho abortito. I soldi? Non mi interessano»

Valeria Marini non ha mai smesso di cercare l'amore. La sua vita sentimentale non è stata fortunata e nonostante le tante relazioni, a 56 anni al suo fianco non ha nessuno. La speranza però, non l'ha abbandonata. «Il mio grande amore deve ancora venire», ha detto al Corriere.

L'aborto a 14 anni

«Il mio primo amore arrivò a 8 anni, era il mio compagno di banco. Ero bella precoce...», dice. Un rapporto difficile con gli uomini per tutta la vita, forse anche a causa di uno choc giovanile, l'aborto a 14 anni. «Quando l’ho scoperto, mia mamma mi ha aiutata. Lui era una persona non tanto equilibrata, molto possessiva. Io ero proprio una bambina. Mi fa male parlare di questa cosa, perché comunque quando succede, anche se sei una ragazzina, ti rimane dentro Sinceramente, se fossi stata maggiorenne quel figlio forse me lo sarei tenuto».