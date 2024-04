Incoronata Boccia, la vicedirettrice del Tg1 da Serena Bortone: «L'aborto è un omicidio, lo dice Madre Teresa di Calcutta»

di Redazione web

«L'aborto è un omicidio». Non usa mezzi termini Incoronata Boccia, vicedirettrice del Tg1 ospite sabato 20 aprile di Serena Bortone a Che Sarà. Il programma di Rai3 proprio nella stessa puntata avrebbe dovuto ospitare lo scrittore Antonio Scurati, il cui monologo sul 25 aprile è stato prima cancellato e poi letto in diretta dalla conduttrice stessa. Ma l'antifascismo non è stato l'unico argomento scottante della serata.

L'aborto e Madre Teresa di Calcutta

Nei giorni scorsi un emendamento al decreto Pnrr proposto da Fratelli d'Italia ha chiesto l'ingresso delle associazioni pro-vita nei consultori dove si pratica l'aborto. A commentare l'applicazione della legge 194, anche Incoronata Boccia. «Sto per pronunciare parole che mi rendo conto sono forti, e lungi da me giudicare le persone, le storie.

