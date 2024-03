Isola dei Famosi, la nuova regola fa discutere: ecco cosa non ci sarà quest'anno

Il Grande Fratello finirà il prossimo 25 marzo e farà da apripista all'Isola dei Famosi che, condotta per la prima volta da Vladimir Luxuria, comincerà ufficialmente l'8 aprile 2024 in mezzo a una serie di novità e a qualche nuova regola che sta facendo particolarmente discutere.

All'Isola dei Famosi arriverà Beatrice Luzzi? Ecco cosa chiedono gli utenti

Isola dei Famosi, la nuova regola

In particolare, ce ne sarebbe una che sta facendo alzare più di un sopracciglio, anche perché potrebbe finire con il togliere dai giochi buona parte dei papabili concorrenti. Ma di che regola si tratta? Per quale motivo sembra essere così stringente? E c'entra davvero con la volontà di Pier Silvio Berlusconi di cancellare il trash televisivo? Andiamo a scoprirla insieme!

