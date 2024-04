Isola dei famosi, paura per la vespa boia: è tra gli animali più pericolosi del mondo. Gli effetti insopportabili del suo veleno

Con l'avvicinarsi dell'8 aprile, gli appassionati di reality show sono in fermento in attesa della nuova edizione de "L'Isola dei Famosi", condotta quest'anno da Vladimir Luxuria. In attesa di scoprire chi saranno i nuovi naufraghi pronti a mettersi alla prova sulle spiagge dell'Honduras, spunta un piccolo allarme che va oltre i personaggi coinvolti: il programma è noto per le estreme sfide affrontate dai suoi concorrenti, tra cui la mancanza di cibo, acqua e riparo.





Questa è la 'pianta dei suicidi', la più pericolosa al mondo: cosa succede appena la tocchi. Non esiste antidoto

La vespa boia

Tuttavia, uno degli elementi più temuti è la presenza di animali pericolosi, tra cui il peggiore sembra essere la vespa boia, una minaccia che i naufraghi dovranno affrontare durante la loro avventura sull'isola. Con il suo veleno potente e le sue complesse dinamiche sociali, questo insetto rappresenta una sfida aggiuntiva per coloro che si cimenteranno nel reality. Andiamo a scoprirla meglio.

Photo credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, Shutterstock, Kikapress; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Aprile 2024, 08:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA