Mauro Corona in lacrime a Verissimo, dolore per il tumore della figlia Marianna: «Mi ha tolto l'anima»

Silvia Toffanin a Verissimo durante la puntata di sabato 6 aprile ha ospitato in studio per la prima volta Mauro Corona per la prima volta in televisione con la figlia Marianna. Padre e figlia hanno parlato soprattutto del loro rapporto e della passione che li lega per la montagna. La figlia di Mauro, quando aveva 38 anni ha scoperto di avere un tumore al colon. La malattia come una montagna: inizialmente Marianna ha rivelato che la scoperta della malattia l'ha destabilizzata ma poi è riuscita ad affrontarla, combatterla e vincerla. «In montagna ho avuto un blocco - ha raccontato Marianna -. La vita mi chiedeva un passo indietro e così ho cercato di fare dopo. La malattia mi ha lasciato grosse fragilità. Oggi sto bene, devo fare sempre i miei controlli periodici e sono monitorata sempre e si procede».

A Verissimo il dolore di Mauro Corona

«La vita ha iniziato a togliermi tanto con la malattia di mia figlia Marianna - ha spiegato in lacrime Mauro Corona -.

Il problema con l'alcol

«Ho paura dei problemi che papà ha con l'alcol perché è una cosa che ti uccide piano piano - ha spiegato Marianna -. Questo mi preoccupa, lo ammetto». Mauro Corona ha spiegato che non riesce a guarire facilmente dalla dipendenza dall'alcol. «Il demonio è sempre lì, sto cercando di fare il possibile ma dall'alcol non si esce - ha spiegato Mauro -. Il mio problema con l'alcol è che non sto male. Mi alzo la mattina e non ho postumi. Sono qui a 74 anni ed è una fortuna».

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Aprile 2024, 19:31

