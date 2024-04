Luce Caponegro (Selen) a Verissimo: «Ho tentato il suicidio, mi lanciai sotto un camion». La rivelazione choc

di Cristina Siciliano

Silvia Toffanin durante la puntata di sabato 6 aprile ha ospitato in studio Luce Caponegro, in arte Selen, nota pornostar degli anni ’90 che dopo aver abbandonato il mondo dell'hard attualmente possiede un centro estetico. Luce sarà tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2024. «Mai come adesso mi sento Luce - ha spiegato Luce Caponegro a Silvia Toffanin -. Ho fatto un percorso di crescita. Ho avuto una vita intensa, tortuosa ma ho imparato tanto. Sono nata come Luce, ho vissuto come Selen e poi sono ritornata Luce».

Il momento più buio

Luce Caponegro durante l'intervista ha raccontato un periodo particolarmente difficile della sua vita, quando appena maggiorenne scappò di casa, divisa tra l'amore per la famiglia e quello per il fidanzato, ma anche per un desiderio innato di esplorazione che l'avrebbe portata poi a sfidare le convenzioni cercando nella trasgressione una forma di libertà. «Improvvisamente il mio cervello è andato in black out - ha sottolineato Luce -. Avevo 18 anni e ho tentato il suicidio e mi sono lanciata sotto un camion. Sono stata presa per una ciocca di capelli.

Il rapporto con i genitori

Luce Caponegro durante l'intervista condotta da Silvia Toffanin ha parlato del rapporto con i suoi genitori. «Sono sempre stata libera però per me era tutto preconfezionato. I miei genitori avevano immaginato per me una vita borghese. Io mi sono sempre sentita molto stretta in quella casa e sono scappata una prima volta a 16 anni con il mio fidanzatino che poi è diventato mio marito». Luce ha concluso: «Sono stata tradita troppe volte. Ho chiuso le porte all'amore perché è una protezione per me stessa».

