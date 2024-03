Sonia Bruganelli, Pasqua a 5 stelle ad Abu Dhabi prima dell'Isola dei Famosi

di Dajana Mrruku

Sonia Bruganelli è pronta a tornare in televisione nelle vesti di opinionista della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, stavolta condotta da Vladimir Luxuria. Non solo la Bruganelli, anche il giornalista del Tg5, Dario Maltese sarà un opinionista, pronti a dare voce a critiche e complimenti per il nuovo cast che tra una settimana sbarcherà in Honduras dove, sotto la guida di Elenoire Casalegno, affronteranno sfide e gare avvincenti che decreteranno il vincitore della nuvoa edizione.

Intanto, però, è tempo di festeggiamenti di Pasqua e Sonia Bruganelli ha scelto Abi Dhabi come meta per gli ultimi giorni di divertimento prima di tornare a lavoro.

Pasqua ad Abu Dhabi

Sonia Bruganelli ha condiviso alcune foto con i suoi follower del suo viaggio ad Abu Dhabi in occasione delle vacanze di Pasqua. La nuova opinionista dell'Isola ha più volte inquadrato il Rixos Marina Abu Dhabi, l'hotel di lusso a 5 stelle che si trova nel cuore degli Emirati Arabi ed è uno degli alberghi più costosi, con servizi e intrattenimento sempre disponibili, ma anche il Cipriani, ristorante molto rinomato tra i Vip.

Il costo della stanza vista mare

Il costo di una stanza Deluxe con vista mare può arrivare a costare anche più di 500 euro a notte.

