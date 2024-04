Michelle Hunziker: «Si può essere felici anche senza soldi. Invecchiare non mi toglie il sorriso»

di Redazione web

Michelle Hunziker è amatissima anche in Svizzera. Nei giorni scorsi è stata premiata a Lugano da Das Zelt, un evento dedicato alle persone che trasmettono felicità. In un'intervista recente rilasciata a Schweizer Illustrierte, Michelle ha spiegato che la gioia più grande della sua vita sono senza dubbio le sue figlie.

L'intervista di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker nella sua intervista al magazine svizzero Schweizer Illustrierte ha spiegato quali siano le gioie della sua vita: «Chiaramente le mie figlie. Aurora, che a 27 anni è già mamma di un maschietto, il piccolo Cesare, e che mi ha fatto diventare grande, così come le mie due figlie più piccole Sole e Celeste, che oggi hanno dieci e nove anni».

Michelle, cuore di mamma

La gioia grande della vita di Michelle Hunziker sono le sue figlie e lei non manca mai di farlo presente. Quando le viene chiesto cosa l'abbia più emozionata ultimamente, la conduttrice risponde: «Fare colazione con le mie bambine». Sul tempo che passa ha detto: «Non mi spaventa invecchiare. Oggi so cosa è veramente importante per me, cosa mi aspetto dalla vita e dalle persone che amo». La felicità senza soldi è possibile? «Naturalmente! Ad esempio, donando amore, affetto, tenerezza - attraverso un abbraccio, uno sguardo amorevole o un sorriso», ha detto. Poi

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Aprile 2024, 12:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA