Ilary Blasi, in vacanza a Madrid dal figlio Cristian Totti. La gita al museo e lo sfottò: «Evento più unico che raro»

di Dajana Mrruku

La mamma è sempre la mamma e Ilary Blasi non è da meno. La showgirl ha preso il volo per Madrid per andare ad assistere alla partita di calcio di Cristian Totti che da qualche settimana si è trasferito nella città spagnola per proseguire la sua carriera calcistica. La prima partita del promogenito aveva visto tra gli spalti Totti Senior che lo aveva assistito in tutte le pratiche, accompagnadolo anche alla forma del suo contratto con la squadra spagnola.

Questa volta è Ilary Blasi a fare il tifo per il figlio Cristian e poi, una buoonissima cena nel ristorante spagnolo.

Il tifo di mamma Ilary

Dopo il suo viaggio in Sudafrica con il fidanzato Bastian Muller, Ilary Blasi è inarrestabile e non si ferma mai. La showgirl, infatti, sta approfittando di questo periodo di pausa dal lavoro per potersi dedicare ai viaggi, le scoperte e ad essere vicina ai suoi figli, soprattutto Cristian Totti che in questo momento vive e gioca a calcio in Spagna.

Mamma e figlio hanno sempre avuto un rapporto molto speciale, come dimostrato anche dai festeggiamenti dei 18 anni del ragazzo, senza, però papà Francesco Totti, che lo ha festeggiato qualche giorno dopo con la compagna Noemi Bocchi.

La gita al museo

La vacanza di Ilary Blasi in Spagna per sostenere il figlio Cristian Totti continua con la visita al Museo del Prado, dove hanno potuto ammirare, tra le opere d'arte, anche un dipinto di Caravaggio. Mamma Ilary ha voluto prendere in giro il figlio maggiore, condividendo una storia su Instagram e taggando la sua fidanzata, Melissa Monti, con scritto:«Guarda dove l'ho portato!». La ragazza ha ricondiviso la storia e commentato con ironia: «Evento più unico che raro».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Marzo 2024, 19:35

