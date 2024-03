«Grande Fratello, Marco Maddaloni non rientrerà dopo la morte del suocero»: il retroscena sospetto svelato dai fan

Marco Maddaloni ha lasciato il Grande Fratello per un gravissimo lutto che ha colpito lui e la sua famiglia. Il concorrente del reality show di canale 5 condotto da Alfonso Signorini è uscito dalla Casa più famosa d'Italia per la morte improvvisa del suocero Mario. Lui ha scritto un commosso post sui social, ma ora emerge un dettaglio che, secondo molti fan del Gf, potrebbe costringerlo a non rientrare più al Grande Fratello. Andiamo a vedere cosa potrebbe succedere a Marco Maddaloni.