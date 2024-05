Chiara Ferragni compie oggi 37 anni: tortina al cioccolato e festa per pochi intimi senza gli auguri di Fedez

di Redazione web

Chiara Ferragni oggi, martedì 7 maggio, compie 37 anni. L'influencer non ha pubblicato nessuna storia sul proprio profilo Instagram, in merito a eventuali feste di compleanno o sorprese ma solo la foto di una semplice tortina al cioccolato con sopra una candelina rosa.

L'imprenditrice ha accompagnato l'immagine con alcune emoticon commosse ma non ha aggiunto altro, almeno per il momento. I suoi fan stanno aspettando altre novità per quanto riguarda il giorno speciale di Chiara che tutti pensano lo trascorrerà in famiglia insieme a Leone e Vittoria. I follower, che sognano ancora una riconciliazione con Fedez, sperano che lui le dedichi un pensiero social ma i più scettici pensano che questo non accadrà mai.

Il compleanno di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha pubblicato la foto di una piccola torta al cioccolato per il suo 37esimo compleanno e visto il semplice scatto senza outfit particolari o dediche eclatanti tutto farebbe pensare a una festa molto intima: solo famiglia e amici.

Chiara, la festa a Los Angeles

In realtà, durante la sua vacanza a Los Angeles, Chiara Ferragni aveva festeggiato il compleanno in anticipo insieme ai suoi amici più cari con i quali si è davvero divertita in California. L'influencer ha pubblicato alcune foto in cui sorride davanti a una torta improvvisata ma, in quel frangente, aveva avvisato: «Il mio compleanno non è oggi ma il 7 maggio!».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Maggio 2024, 10:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA