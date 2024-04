Chiara Ferragni, “incidente” al trucco con la figlia Vittoria: «Bravissima amore...»

di Sara Orlandini

Chiara Ferragni, dopo una lunga pausa dai social (per i suoi standard), è tornata in pompa magna. Prima, l'influencer più famosa del mondo, ha pubblicato vari scatti sexy a Venezia e a vari eventi e, poi, nelle storie ha mostrato di essere a Monte Carlo per vari impegni di lavoro. Negli ultimi video postati, Chiara ha mostrato ai suoi milioni di follower di essere in compagnia dei suoi bambini sempre rigorosamente non inquadrati dal suo smartphone. La figlia Vittoria si è divertita a truccare la mamma e il video è esilarante.

La storia Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha pubblicato una storia in cui si trova nella sala giochi di casa sua insieme ai suoi bambini. L'influencer è seduta sul divanetto colorato e si vede la manina di Vittoria con un pennellino in mano che cerca di truccare gli occhi della mamma. La mano della piccola, però, non è così leggera... anzi! Quasi quasi acceca Chiara, che nel frattempo se la ride.

La separazione tra Chiara e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez stanno vivendo le loro nuove vite da single ma sui social c'è chi sostiene che la più provata da tutta la situazione sia proprio l'influencer. Nonostante le lacrime sentite del rapper a Belve, l'influencer sembra più abbattuta rispetto all'ormai ex marito che si starebbe godendo la vita da single. Inoltre, nelle scorse ore, Chiara e Fedez hanno smesso di seguirsi a vicenda su Instagram e, secondo alcuni, si sarebbero addirittura bloccati.

Nell'era social un segnale assolutamente negativo.

