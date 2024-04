Chiara Ferragni, il secondo "revenge dress" è super sexy: «Splendi»

di Redazione web

Chiara Ferragni, dopo alcune settimane di completa pausa dai social (senza storie né post) è tornata a pubblicare foto sul proprio profilo Instagram. E lo ha fatto in grande stile. I suoi fan non aspettavano altro e, infatti, le due serie di nuove immagini che ha postato in questi giorni hanno riscosso grandissimo successo. L'influencer ha sfoggiato, prima, in occasione dell'apertura della Biennale di Venezia, un vestito nero con uno spacco vertiginoso e, poi, proprio poco fa, un altro abito che sarebbe il suo secondo "revenge dress" come lo hanno chiamato anche i suoi follower.

Il nuovo post Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha pubblicato una nuova serie di foto sul proprio profilo Instagram in cui indossa un abito composto da quattro pezzi: un reggiseno nero e un paio di slip a vita alta dello stesso colore e una gonna longette bianca così come il coprispalle. Il volto di Chiara è luminoso e lei sembra serena. «Settimana del design a Milano», ha scritto la mamma di Leone e Vittoria nella didascalia che accompagna le immagini.

I fan dell'influencer pensano che questo secondo "revenge dress" le doni moltissimo. L'espressione inglese deriva dal famoso abito indossato da Lady D, un tubino nero firmato da Christina Stambolian, in occasione del party organizzato da Vanity Fair. La principessa del Galles vi partecipò subito dopo che l'allora principe Carlo annunciò pubblicamente di avere una relazione con Camilla Parker Bowl.

Chiara Ferragni di nuovo su Instagram

Chiara Ferragni non compariva su Instagram dallo scorso 30 marzo, subito dopo il suo rientro a Milano dalla vacanza a Dubai con Leone, Vittoria, mamma Marina Di Guardo e la sorella Valentina.

