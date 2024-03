Katia Follesa svela il fidanzato della culturista Andrea e la gag dello sgabello è esilarante

Katia Follesa è ospite fissa dello show di Michelle Hunziker, Michelle Impossible. Le gag che la comica milanese porta sul palco sono sempre davvero esilaranti e, in questa edizione del programma, sta proponendo un personaggio inedito: la culturista Andrea. Anche durante la seconda puntata del varietà andato in onda ieri sera, Katia ha vestito i panni della bodybuilder e ha fatto divertire tutto il pubblico in studio e anche quello a casa. Nonostante indossasse dei tacchi vertiginosi, Katia (con il costume muscoloso) ha faticato molto a sistemarsi sullo sgabello per la sua finta intervista e le battute della Gialappa's Band sono state davvero divertenti.